Глава МИД Нидерландов прибыл в Украину одновременно с коллегой из ФРГ: уже посетил освобожденный Ирпень

КИЕВ. 10 мая. УНН. Во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Гукстра прибыл в Украину с рабочим визитом. Он посетил Ирпень (Киевская область). Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение главы Киевской ОВА Александра Павлюка.

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Павлюк показал европейской делегации один из жилых секторов Ирпеня, разрушенный российскими войсками.

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"С первых дней войны рашисты пытались оккупировать Ирпень. Они уничтожали гражданские объекты, дома мирного населения и вообще все, что видели на своем пути. Благодарен европейским партнерам за то, что они не игнорируют наши проблемы и не закрывают глаза на последствия российского вторжения. Напротив, они приезжают в Киевскую область и предлагают свою поддержку. Убежден, что с их помощью мы скорее восстановим и отстроим наши города, и люди, наконец, вернутся домой", - отметил он.

Напомним

24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.

27 февраля украинские войска сообщили, что российские сухопутные войска продвинулись в Бучу, а затем прорвались из в сторону Ирпеня.

3 марта Вооруженным силам Украины удалось сбить над Ирпенем самолет российских оккупантов.

28 марта Ирпень было освобождено от рашистских захватчиков. Власти отмечают, что возвращаться в город еще рано.