Чтобы защитить небо: Украина нуждается в поддержке Словакии в снабжении оружием

КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народ Словакии за помощь государству, и отметил, что страны имеют потенциал для сотрудничества. Об этом Глава государства заявил в своем видеообращении к словацкому народу, передает УНН.

Детали

“Я могу сказать от имени всего нашего народа, что украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила нашему государству в решающее время то, что действительно помогло нам. И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество. В частности в вопросе об авиации – о самолетах, о вертолеты”, – заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина нуждается в поддержке Словакии в снабжении оружием, в частности, для того, чтобы защитить небо.

“Наш флаг, который сейчас очень часто видят все европейцы в своих городах, – я им благодарен – он отражает нашу плодородную землю – поля желтой пшеницы. А также наше прекрасное синее небо. И нашу землю есть кому защищать. А вот в небе мы нуждаемся в большей поддержке. В том числе и вашей”, – подчеркнул Президент.

Дополнение

В начале апреля Словакия передала Украине свои системы ПВО С-300, чтобы помочь ей защититься от российской агрессии.