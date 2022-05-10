Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,86 -0,0453 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Архитектура МАГАТЭ по безопасности не сработала в Украине, поэтому требует пересмотра - эксперт
Архитектура МАГАТЭ по безопасности не сработала в Украине, поэтому требует пересмотра - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7365

Чтобы защитить небо: Украина нуждается в поддержке Словакии в снабжении оружием

Чтобы защитить небо: Украина нуждается в поддержке Словакии в снабжении оружием

КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народ Словакии за помощь государству, и отметил, что страны имеют потенциал для сотрудничества. Об этом Глава государства заявил в своем видеообращении к словацкому народу, передает УНН.

Детали

“Я могу сказать от имени всего нашего народа, что украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила нашему государству в решающее время то, что действительно помогло нам. И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество. В частности в вопросе об авиации – о самолетах, о вертолеты”, – заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина нуждается в поддержке Словакии в снабжении оружием, в частности, для того, чтобы защитить небо.

“Наш флаг, который сейчас очень часто видят все европейцы в своих городах, – я им благодарен – он отражает нашу плодородную землю – поля желтой пшеницы. А также наше прекрасное синее небо. И нашу землю есть кому защищать. А вот в небе мы нуждаемся в большей поддержке. В том числе и вашей”, – подчеркнул Президент.

Дополнение

В начале апреля Словакия передала Украине свои системы ПВО С-300, чтобы помочь ей защититься от российской агрессии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.