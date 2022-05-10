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Федоров принял участие в заседании коллег из G7: призвал к усилению технологической блокады рф

Федоров принял участие в заседании коллег из G7: призвал к усилению технологической блокады рф

КИЕВ. 10 мая. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров принял участие в рабочей сессии цифровых министров стран "Группы семи". Во время выступления он призвал цифровых министров G7 создать новый формат безопасности для противодействия информационным и киберугрозам. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на заявление Михаила Федорова.

Детали

Большой интерес G7, со слов министра, вызвал наш опыт в первой мировой кибервойне. Особенно то, как украинское информационное и киберсообщество сплотилось фактически в единую ИТ-армию.

С момента полномасштабной войны, как указано, удалось:

  • провести информационные контрнаступления и распространить правду в условиях тотального контроля СМИ россии;
  • использовать контакт-центры для обзвона россиян, например, от имени Центробанка для провоцирования финансовой паники или от имени военкоматов по мобилизации;
  • идентифицировать мародеров армии оккупантов через анализ почтовых отправлений и информирования родственников;
  • использовать искусственный интеллект для распознавания лица убитых оккупантов и информирования их родственников. 

Цитата

"Призвал к поддержке и усилению цифровой и технологической блокады рф для скорейшего завершения войны. (...) Призвал цифровых министров G7 выработать новый формат относительно безопасности для противодействия информационным и киберугрозам. От воли лидеров свободного мира зависит, каким будет мирное цифровое будущее", - подытожил Федоров.

Напомним 

С помощью искусственного интеллекта будут искать в соцсетях профили мертвых российских оккупантов, чтобы потом сообщить их родственникам о смерти солдат россии на войне в Украине.

Источник: УНН
Теги: война, Михаил Федоров
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