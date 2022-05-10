Еврокомиссия получила вторую часть анкеты Украины на членство в ЕС, выводы ожидаются в июне

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Европейской комиссии официально получили от Украины вторую часть ответов из опросника, необходимые для предоставления выводов о предоставлении Украине перспектив членства в ЕС, сообщил во вторник в Брюсселе на брифинге представитель ЕК Эрик Мамер, пишет УНН.

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"Еврокомиссия должна дать свое заключение, основанное на ответах, которые направила Украина... Мы получили их официально. И мы поставили перед собой задачу сделать это как можно быстрее. Июнь, безусловно, - цель. Но мы должны увидеть... "Как можно быстрее" - это для нас определенно путь вперед", - сообщил Мамер.

Дополнение

9 мая Украина официально передала Европейской комиссии финальную часть опросника, необходимую для оценки готовности Украины к обретению статуса кандидата на членство в ЕС. Следовательно, техническая часть процесса со стороны Украины завершена и мяч находится на стороне Европейского Союза.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз в июне.