Лэнд-лиз помог одолеть фашистское нашествие, поможет уничтожить и рашистскую чуму - Данилов

КИЕВ. 10 мая. УНН. Американский ленд-лиз поможет Украине уничтожить рашистскую чуму, уверен секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов. Об этом он написал в Twitter, пишет УНН.

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«Вчера, в символический для всего мира день 9 мая, президент США подписал Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине. В 1945 закон о ленд-лизе помог союзникам преодолеть фашистское нашествие, поэтому убежден, что в 2022 году американский народ поможет украинцам уничтожить рашистскую чуму», - написал Данилов.

Контекст

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал федеральный закон о “ленд-лизе” для Украины.

Ранее Конгресс США принял законопроект о введении ленд-лиза для Украины.