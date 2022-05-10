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В Украине планируют заморозить тарифы на коммуналку – Шмыгаль

В Украине планируют заморозить тарифы на коммуналку – Шмыгаль

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Украине планируется заморозить тарифы на коммунальные услуги. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

"Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", - подчеркнул глава украинского правительства.

Детали

Отмечается, что предложение Кабмина будет предусматривать введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что цены на газ в Украине во время военного положения остаются без изменений.

Источник: УНН
Теги: тарифы, коммунальные услуги, Денис Шмыгаль
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