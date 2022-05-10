Новости: Политика
10 мая 2022, 19:08 • Елизавета Калитвенцева • 9600
В Украине планируют заморозить тарифы на коммуналку – Шмыгаль
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Украине планируется заморозить тарифы на коммунальные услуги. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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"Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", - подчеркнул глава украинского правительства.
Детали
Отмечается, что предложение Кабмина будет предусматривать введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что цены на газ в Украине во время военного положения остаются без изменений.
Источник: УНН
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