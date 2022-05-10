Правительство вводит пенсию членам семей погибших военных в войне с россией

КИЕВ. 10 мая. УНН. Кабинет министров Украины вводит минимальную пенсию членам семей погибших военных в войне с россией. Об этом говорилось на заседании Правительства, пишет УНН.

Детали

Предусматривается обеспечение минимальной пенсионной выплаты каждому из нетрудоспособных родителей, жене (супруге) погибшего (погибшей) при участии в боевых действиях на территории Украины на уровне 7 800 грн, другим членам семьи – 6 100 гривен.

Также обеспечено право на ежемесячную доплату (до 2000 грн.) после пересчета пенсии в случае потери кормильца каждому родителю, жене, (супруге) и одному из нетрудоспособных членов семьи.

Кроме этого, правительство введет механизм начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, приемных родителей, получающих денежное обеспечение в соответствии с законодательством, независимо от того работают они или нет.

Определен порядок предоставления услуги патроната над ребенком во время действия на территории Украины чрезвычайного или военного положения и в случае возникновения угрозы жизни или здоровью ребенка. В частности, предусмотрен механизм принятия решения о предоставлении услуги патроната над ребенком и заключение договора об условиях введения патроната по распоряжению сельского, поселкового, городского головы.

Определена процедура перемещения ребенка вместе с семьей патронатного воспитателя в случае возникновения угрозы жизни или здоровью ребенка на безопасную территорию, основания продления или прекращения действия договора о патронате с учетом фактических обстоятельств и т.д.

Добавим

Как писал УНН, в апреле произведены перерасчеты пенсий членам семей погибших военнослужащих. По результатам перерасчетов более 2,2 тысячи человек получили увеличение пенсий в среднем на 1,5 тысячи гривен.