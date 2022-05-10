россия блокирует все предложенные варианты эвакуации военных из "Азовстали" - Зеленский

КИЕВ. 10 мая. УНН. Российские власти блокируют все предложенные варианты эвакуации военных с территории завода “Азовсталь” в Мариуполе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения народу Мальты, передает УНН.

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"Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но россия не дает согласия ни на один из предложенных вариантов. Мы запрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь, но именно того оружия именно в таком объеме, который необходим для деблокады Мариуполя, сейчас нет", – заявил Зеленский.

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Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Мариуполе оккупанты продолжают блокировать украинские подразделения в районе завода “Азовсталь”.

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар сообщил, что на территории завода “Азовсталь”, после ночных обстрелов российскими оккупантами, находится много раненых лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский и все руководство государства ищут возможности для эвакуации гражданских с завода "Азовсталь", а также работают над применением процедуры “экстракшн” в отношении раненых бойцов, медиков и военных.