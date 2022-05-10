«Можем повторить»?: Витренко пригрозил Газпрому новым арбитражем в случае нарушения контракта

КИЕВ. 10 мая. УНН. Украина обратится в арбитраж в случае неуплаты по контракту на транзит природного газа. Об этом написал руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в своем Facebook, пишет УНН.

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«Помнится мне, что в 2019 году мы с Миллером подписали транзитный контракт с положением «качай или платы». Поэтому подавать ли газ для транзита – это право решать Газпрома. А вот платить, даже если не подаешь газ – это обязанность по контракту. Если не будет оплаты, то выглядит так, что должен быть новый арбитраж. «Можем повторить»?», – написал Витренко.

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Оператор ГТС Украины во вторник сообщил о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через газоизмерительную станцию ​​(ГВС) "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию ​​"Новопсков", находящиеся на оккупированной территории.

Более того, по информации пресс-службы, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы.

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С официальным заявлением сегодня выступил НАК «Нафтогаз Украины».

Как отмечается в заявлении, Украина больше не несет ответственности за транспортировку газа через оккупированные россией территории.

«Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” направила официальное письмо ПАО «Газпром», в котором сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГВС «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию ​​(КС) «Новопсков», находящиеся на оккупированной территории. Пока это около 1/3 общего объема транзита», - отметили в компании.

При этом Газпрому было предложено перенести соответствующие объемы транзита на физическую точку соединения «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории. Переброска транзитного потока не требует от российской стороны никаких доплат, технических преград для такого шага тоже нет.

И таким образом россия могла сохранить транзит и выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами.

В настоящее время Украина может обеспечить безопасность транспортировки газа только на подконтрольной территории, поэтому предложила переместить необходимые объемы транзита на другую точку соединения.