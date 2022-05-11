"У нас отобрали порты": Орбан объяснил позицию по нефтяному эмбарго. На заявление отреагировала Хорватия

КИЕВ. 11 мая. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что стране трудно отказаться от нефти рф якобы потому, что в страны нет выхода к морю, поскольку порты “отобрали”. Он намекнул на Хорватию, где отреагировали на это заявление и отметили о недопустимости территориальных претензий с стороны Венгрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на венгерское издание Тelex и хорватское HRT.

Детали

Как заявил Орбан, предложения ЕС по запрету на импорт нефти рф не учитывают, что Венгрия может получать ее только через наземный нефтепровод из россии, или же с юга, но для этого нужно было б, чтобы Хорватия увеличила мощности.

“Те, у кого есть море и порты, могут привозить нефть на танкерах. Если бы у нас их (порты) не забрали, то и у нас был бы порт”, — сказал венгерский премьер, намекая на порт Риека.

В ответ Хорватия вызвала венгерского посла, а посол Хорватии в Венгрии обратился к венгерскому Министерству иностранных дел с требованием выяснить заявления, поскольку они “чрезмерно вредят добрососедским отношениям”.

“Хорватия осуждает заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Мы также осуждаем любые территориальные претензии к другим суверенным государствам”, — говорится в заявлении МИД Хорватии.

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