Макрон и Си Цзиньпин обсудили необходимость прекращения огня в Украине

КИЕВ. 11 мая. УНН. В телефонном разговоре президент Франции Эммануэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине и ряд других вопросов. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, пишет УНН.

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“Лидеры двух государств напомнили о своей приверженности уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились относительно необходимости достижения режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.

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Они также подчеркнули необходимость поддерживать все усилия, направленные на оказания гуманитарной поддержки населению Украины.

Во время разговора также шла речь о риске продовольственного кризиса и ответе на его, предложенный Францией в форме инициативы FARM (Миссия по обеспечения продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости).

Как отмечается, во время председательства Франции в Совете Евросоюза Макрон настаивал на важности прогресса в восстановлении баланса европейско-китайских отношений в направлении большей взаимности. Он призвал Китай поддерживать и проводить политику открытости, особенно в агропродовольственном секторе.

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Главы двух государств договорились углубить двусторонние проекты в области аэронавтики и гражданской ядерной энергетики.

Кроме этого, был обсужден северокорейский кризис с целью координации усилий обеих стран.

В Елисейском дворце отметили, что глава КНР поздравил Макрона с переизбранием на пост президента и выразил желание продолжать углублять двустороннее стратегическое партнерство.

Напомним

Шольц и Макрон настаивают на переговорах и выводе войск рф.