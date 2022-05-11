Макрон и Си Цзиньпин обсудили необходимость прекращения огня в Украине
КИЕВ. 11 мая. УНН. В телефонном разговоре президент Франции Эммануэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине и ряд других вопросов. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, пишет УНН.
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“Лидеры двух государств напомнили о своей приверженности уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились относительно необходимости достижения режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.
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Они также подчеркнули необходимость поддерживать все усилия, направленные на оказания гуманитарной поддержки населению Украины.
Во время разговора также шла речь о риске продовольственного кризиса и ответе на его, предложенный Францией в форме инициативы FARM (Миссия по обеспечения продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости).
Как отмечается, во время председательства Франции в Совете Евросоюза Макрон настаивал на важности прогресса в восстановлении баланса европейско-китайских отношений в направлении большей взаимности. Он призвал Китай поддерживать и проводить политику открытости, особенно в агропродовольственном секторе.
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Главы двух государств договорились углубить двусторонние проекты в области аэронавтики и гражданской ядерной энергетики.
Кроме этого, был обсужден северокорейский кризис с целью координации усилий обеих стран.
В Елисейском дворце отметили, что глава КНР поздравил Макрона с переизбранием на пост президента и выразил желание продолжать углублять двустороннее стратегическое партнерство.
Напомним
Шольц и Макрон настаивают на переговорах и выводе войск рф.