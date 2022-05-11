ВСУ выиграли первую фазу войны с рф, впереди еще длительный этап борьбы до полного очищения Украины - Минобороны

КИЕВ. 11 мая. УНН. Вооруженные силы Украины выиграли первую фазу войны против рф, но впереди Украину ожидает сложный и длительный этап борьбы до полного очищения страны и установления суверенитета в государственных границах. Об этом на брифинге заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

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"Огромное количество вражеских войск было сконцентрировано вокруг Киева и области. ВСУ нанесли абсолютный удар врагу, и первая фаза была выиграна Украиной. После этого враг начал использовать другую тактику и стратегию в войне с Украиной. Впереди нас ожидает сложный и длительный этап борьбы до полного очищения нашей страны и установления суверенитета в государственных границах. Потому что у россии еще много ресурсов, которые она может использовать уже в ближайшее время", - сказала Маляр.

Детали

По ее словам, ключевой задачей врага было – за несколько дней захватить Киев и взять под полный контроль все государство. Это была первая фаза войны и врагу не удалось ее выполнить.

Маляр отметила, что во время этой фазы враг использовал 24 батальонно-тактических группы, своих спецназовцев и понес большие потери.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что сейчас Украина получит большую помощь от иностранных партнеров, в том числе в рамках ленд-лиза. Однако, пока эта помощь поступит, Украине предстоит тяжелый период, который будет продолжаться несколько недель или месяцев.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет признаков окончания войны, которую начала россия.

Также Зеленский рассказывал о трех этапах ведения войны, во время которой Украина противостоит россии, и отметил, что на первом Украина остановила продвижение оккупантов вперед.