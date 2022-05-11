СМИ: решения по санкциям ЕС с нефтяным эмбарго против рф до сих пор нет. Венгрия выдвинула новые требования

КИЕВ. 11 мая. УНН. Решения относительно шестого пакета санкций ЕС с нефтяным эмбарго против рф после сегодняшнего обсуждения послами стран-членов блока до сих пор нет, сообщил Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк на фоне того, как из Будапешта говорят, что согласятся на запрет российской нефти только в случае исключения из санкционных предложений снабжения трубопроводом.

Цитата

"Послы ЕС коротко поговорили сегодня о шестом пакете санкций в отношении рф. До сих пор нет решения. Как выразился один дипломат: "ЕС рискует стать союзом промедления, союзом "подождем и увидим"...", - написал Йозвяк.

Детали

Между тем Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, страны, наиболее сопротивляющейся нефтяному эмбарго против рф, записал новое видеообращение по поводу позиции Будапешта.

Венгрия, по его Сийярто, согласится на санкции относительно импорта российской нефти только в том случае, если будет исключено снабжение трубопроводами.

"Если Брюссель серьезно относится к вводу этого эмбарго, то это возможно только в том случае, если будет исключено снабжение трубопроводами", - сказал Сийярто, которого цитирует Bloomberg.

Он сказал, что последние предложения Европейского Союза, включающие предоставление Венгрии и некоторым другим странам, сильно зависящим от российских энергоносителей, больше времени для соблюдения санкций, не отвечают потребностям восточноевропейской страны в области энергетической безопасности.

Дополнение

Исполнительная власть Европейского Союза собирается поддержать Венгрию в наращивании возможностей нефтепроводов, хранилищ и нефтеперерабатывающих мощностей, заявил представитель Еврокомиссии накануне, на фоне того, как Будапешт упорно сопротивлялся российскому нефтяному ем.

Большинство других стран ЕС поддерживают запрет на российскую нефть в соответствии с новым шестым пакетом санкций, призванным наказать Москву за ведение войны с Украиной. Однако для такого решения нужно единодушие, и Венгрия является самым ярым критиком.