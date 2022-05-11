С вашей поддержкой мы можем победить: посол Украины встретилась с сенаторами США

КИЕВ. 11 мая. УНН. Американские сенаторы обеих партий встретились с послом Украины Оксаной Маркаровой, чтобы обсудить войну в Украине. О деталях встречи сообщает в среду "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

Как сообщается, сенатор-демократ Роберт Менендес, председатель комитета Сената по международным делам, так описал встречу: «Это было послание благодарности, призыв поддерживать (Украину – ред.) до конца».

Сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что Маркарова сообщила законодателям, что Украина уже исчерпала свои запасы «оружия, техники и материалов советского производства», и теперь жизненно важно, чтобы США и другие страны отправили новые поставки Украине.

«Спасибо вам, делайте больше. Нам предстоит тяжелая борьба. С вашей поддержкой мы можем победить», – резюмировал Кунс послание Маркаровой.

Республиканский сенатор Рой Блант заявил, что члены его партии были удовлетворены объяснениями посла о том, как Украина распорядилась оказанной ранее помощью, и назвал новую инициативу по оказанию помощи в объеме 40 миллиардов долларов «пакетом для выживания».

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Как писал УНН, накануне сенатор республиканец Линдси Грэм и его коллега республиканец Ричард Блументаль зарегистрировали в Сенате США резолюцию, признающую Россию государством-спонсором терроризма.