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Подоляк о "присоединении" Херсонской области к рф: оккупанты могут просить присоединиться хоть к Марсу

Подоляк о "присоединении" Херсонской области к рф: оккупанты могут просить присоединиться хоть к Марсу

Михаил Подоляк

КИЕВ. 11 мая. УНН. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты. Об этом написал в Twitter советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.

Цитата

«Единственное обращение, которое могут готовить «гауляйтеры» Херсонской области, – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты», - написал Подоляк.

Контекст

Коллаборант Кирилл Стремоусов ранее сегодня заявил о том, что незаконная власть якобы намерена просить российского диктатора владимира путина "присоединить" Херсонскую область к рф без референдума.

Источник: УНН
Теги: Россия, Херсон и Херсонская область, Офис президента Украины
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