Боррель выступил за продолжение поставок оружия в Украину

КИЕВ. 11 мая. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил в защиту продолжения поставок оружия Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutschlandfunk.

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Боррель сказал, что не понимает тех, кто считал поставки оружия прежде всего продолжением войны.

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“Войны заканчивались переговорами. Но садиться за стол переговоров нужно с позиции силы”, - подчеркнул он, указывая, что сейчас речь идет о том, чтобы украинцы оказались именно в такой позиции.

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Боррель также исключил возможность того, что Европейский Союз мог бы играть роль посредника в переговорах.

“россия не примет этого. Турция делает здесь хорошую работу. У них хорошие отношения с обеими сторонами. Конечно, Организация Объединенных Наций была бы лучшим посредником”, - считает дипломат.

Ранее

В конце апреля на базе Рамштайна в Германии состоялась встреча министров обороны около 40 стран по вооружению Украины. Там министр обороны США заявил, что продолжат выполнять запросы Киева по обороне.