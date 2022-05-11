Папа Франциск встретился с женами защитников "Азовстали"

КИЕВ. 11 мая. УНН. Папа Римский Франциск встретился в конце своей еженедельной общей аудиенции с женами украинских офицеров батальона “Азов”, которые находятся на металлургическом заводе “Азовсталь” в Мариуполе. Об этом информирует УНН со ссылкой на SkyNews.

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Незадолго до этого жены украинских военных написали Понтифику письмо и вчера получили приглашение на сегодняшнюю встречу. На аудиенции Папы присутствуют Екатерина Прокопенко, жена командующего “Азова” Дениса Прокопенко, и Юля Федосюк, жена Арсения Федосюка. Всего должны были принять участие четыре жены военных, но двое из них находятся в Польше и не успели вовремя прибыть в Рим.

Издание отмечает, что их присутствие обусловлено, в основном, гуманитарными причинами, касающимися положения тех, кто до сих пор забаррикадирован на заводе.

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После встречи с Папой Франциском Екатерина и Юлия выразили надежду, что украинским бойцам дадут возможность эвакуироваться из “Азовстали”.

“Встреча с Папой стала историческим моментом. Мы все вместе надеемся, что это поможет спасти наших мужчин, солдат, находящихся на "Азовстали" в Мариуполе. Надеемся, что эта встреча даст нам шанс спасти их жизнь”, - сказали они.

Ранее

Папа Франциск хотел договориться о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, чтобы попытаться остановить войну в Украине.