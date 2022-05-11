беларусь 4 месяца будет председательствовать в форуме ОБСЕ по безопасности. Призыв Украины бойкотировать минск проигнорировали – журналист

КИЕВ. 11 мая. УНН. беларусь будет четыре месяца председательствовать в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Первую встречу форума во главе с минском посетили почти все страны ЕС, несмотря на призыв Украины этого не делать. Об этом написал в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата

«4 месяца беларусь будет председательствовать в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (FSC), несмотря на то, что в Украине ее называют «соагрессором». Все страны ЕС, кроме Эстонии, сегодня присутствовали на встрече на этом форуме под председательством Минска онлайн или лично, несмотря на то, что Украина просила их этого не делать», - написал журналист.

Дополнение

В идеале Форум по сотрудничеству в области безопасности работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе. Он должен содействовать соблюдению основных мер по укреплению доверия и безопасности с целью регулирования обмена между государствами военной информацией и проведения взаимных проверок, а также Кодекса поведения, являющегося ключевым документом, обеспечивающим демократический контроль над силами безопасности.

Напомним

Как писал УНН, в конце апреля Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау и Хельга Шмид объявили, что ОБСЕ примет меры по реализации закрытия Специальной мониторинговой миссии в Украине.