Украина восстановила контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с рф

КИЕВ. 11 мая. УНН. Возобновлен контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с рф. Об этом сказал директор департамента охраны государственной границы АГПС Леонид Баран во время брифинга, передает УНН.

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"Госпогранслужба в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей вышла на участки ответственности. Возобновлен контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых - граница с рф. Тем не менее, опасность остается, поэтому классических мер охраны границы не достаточно. Сейчас продолжаются мероприятия по подробной проверке местности и обустраиваются дополнительные посты", - рассказал Баран.

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Он добавил, что наиболее напряженная ситуация в Донецкой и Луганской областях.

"Враг штурмовыми действиями пытается установить контроль. Там вместе с другими силами обороны действуют пограничники – Луганского, Харьковского и Краматорского отрядов. На Мариупольском направлении оборону держат пограничники Донецкого пограничного отряда и Морские пограничники Мариупольского пограничного отряда", - сказал он.

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В Минобороны заявляли, что ВСУ выиграли первую фазу войны с РФ, впереди еще длительный этап борьбы до полного очищения Украины.