Польша и Словакия будут лоббировать членство Украины в ЕС – Дуда

КИЕВ. 11 мая. УНН. Президенты Польши и Словакии планируют провести ряд встреч с лидерами стран Западной Европы по лоббированию членства Украины в ЕС. Об этом сообщается на официальном сайте лидера Польши Анджея Дуды, передает УНН.

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"Я принял предложение президента Зузаны Чапутовой провести своеобразную лоббистскую миссию относительно Украины среди наших коллег в странах ЕС, особенно там, где есть сомнения, должна ли Украина быстро получить этот статус. Мы не сомневаемся, что она получит этот статус как можно скорее" , – отметил Анджей Дуда.

Кроме того, президент Польши сообщил, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде они также будут пытаться убедить о необходимости усилить присутствие Альянса на восточном фланге.

Напомним

Украина и Польша договорились об улучшении логистических возможностей на границе. Как заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков после состоявшихся на границе с Польшей переговоров, между ним и его польским коллегой Анджеем Адамчиком, страны договорились о создании совместного предприятия для активизации железнодорожных перевозок.



