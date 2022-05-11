Брюссель планирует помочь странам ЕС конфисковать замороженные активы рф: это сделает уклонение от санкций преступлением

КИЕВ. 11 мая. УНН. Европейская комиссия представит юридическое предложение, чтобы помочь странам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против россии, со ссылкой на двух чиновников, знакомых с планом, пишет POLITICO Europe, сообщает УНН.

Детали

Издание указывает, что это "предложение, которое будет подано через две недели, сделает уклонение от санкций преступлением в ЕС". По словам чиновников, этот шаг в свою очередь предоставит странам правовую основу для конфискации замороженных активов.

Эта мера, как отмечается, будет основана на договорном положении, которое позволяет странам ЕС в координации с Европейским парламентом "устанавливать минимальные правила по определению уголовных преступлений и санкций по особо тяжким преступлениям трансграничного характера".

Сообщается, что по состоянию на апрель страны ЕС конфисковали активы на сумму около 30 миллиардов евро, включая яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями. Эта цифра, вероятно, увеличилась с тех пор.

Обсуждение о том, могут ли эти активы быть конфискованы, продолжаются, как сообщал POLITICO в прошлом месяце.

Загвоздка в том, что экспроприация активов является вопросом национального законодательства, различающегося в каждой стране. Уклонение от санкций является уголовным преступлением в одних странах, и не является таковым в других. Предложение Еврокомиссии, требующее единогласия стран-членов ЕС, а также согласия большинства депутатов Европарламента, направлено на гармонизацию этого юридического покрытия.

Один чиновник сказал, что это предложение "расширит юридические возможности конфискации активов без вынесения обвинительного приговора", подразумевая тот факт, что хотя санкции уже позволили заморозить активы российских олигархов, сейчас окончательно экспроприировать эти активы гораздо сложнее без суда и следствия.

Вопрос о том, что делать с активами или доходами от них, будет решаться странами ЕС, заявили чиновники, добавив, что ведутся дискуссии о том, направлять ли эти средства в Украину.

Дополнение

ЕС работает над созданием трастового фонда солидарности для Украины. В Евросоюзе оценивают, что Украине требуется от 500 до 600 млрд евро на восстановление.

Официальные лица ЕС призывают Брюссель взять на себя ведущую роль в оказании помощи стране, подобной "плану Маршала", после прекращения боевых действий в рамках усилий по присоединению Украины к ЕС.

Существуют разные идеи о том, как финансировать эти усилия, в том числе за счет конфискации замороженных российских активов, принуждения россии к выплатам в рамках мирного урегулирования или направления денег от международных доноров.