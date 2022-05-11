Минобороны рф обвинило Pfizer и Moderna в участии в "военно-биологической деятельности" в Украине

КИЕВ. 11 мая. УНН. Минобороны российской федерации обвинило американских фармацевтических гигантов Pfizer и Moderna в том что те якобы "были вовлечены в военно-биологическую деятельность США" в Украине. Об этом заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил россии Игорь Кириллов, которого цитирует про-кремлевское агентство ТАСС, пишет УНН.

Детали

Кириллов считает, что "идеологами военно-биологической деятельности США" в Украине являются "лидеры Демократической партии".

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На россии считают, что законодательную базу для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета якобы "формировали органы исполнительной власти США".

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"В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead", - заявил Кириллов.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter сообщила, что США рассматривает ложные заявления россии о разработке химического оружия в Украине при поддержке Соединенных Штатов Америки. Также она добавила, что в США также видели, как китайские чиновники "повторяют эти теории заговора".