Украине понадобится cто лет для преодоления последствий войны с россией - Шольц

КИЕВ. 11 мая. УНН. Украине может понадобиться около ста лет, чтобы преодолеть последствия нынешней полномасштабной войны, которую инициировала российская федерация. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

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"Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим бомбы, которые падали во время Второй мировой… Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия — все запускаемые сейчас снаряды могут годами оставаться в почве", — заявил канцлер.

Детали

Он добавил, что западные партнеры должны будут содействовать восстановлению Украины после войны.

Дополнение

Ранее канцлер Германии заявил, что мир, продиктованный на условиях россии, не будет принятым.