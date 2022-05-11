Не из-за страха нападения НАТО: Зеленский назвал истинную причину нападения россии на Украину

КИЕВ. 11 мая. УНН. россия напала на Украину не из-за страха нападения НАТО. Настоящей причиной является развитие Украины, которое привело бы к дестабилизации внутри россии. Об этом во время разговора с французскими студентами заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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"НАТО – это лишь одна из причин того, что россия напала на Украину. Они не считают нас государством, не считают нас народом. Они хотят иметь 100% влияние. Они были повсюду. В правоохранительных органах, в наших Вооруженных силах, Министерстве обороны, они были повсюду. Отдельные партии представляли их в парламенте. Таким образом, вам не дают развиваться так, как вы хотите", - отметил Зеленский.

Детали

По убеждению Президента, Кремль больше всего боится дестабилизации внутри своей страны. Потому ведет пропаганду, дискредитируя Украину.

"Россия не видит нас независимым государством. Они боятся это проиграть. Потому что они могут увидеть, как развивается наше государство. И, не дай Бог, чтобы их люди увидели, что мы лучше живем, чем люди в России. Ибо это повлияет на дестабилизацию внутри россии", - заявил Зеленский.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине может понадобиться около ста лет, чтобы преодолеть последствия нынешней полномасштабной войны, которую инициировала российская федерация.