КИЕВ. 11 мая. УНН. Украина предложила россии обмен тяжелораненых защитников «Азовстали» на пленных россиян, продолжаются переговоры. Об этом написала вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированной территории Ирина Верещук в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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«Азовсталь. По состоянию на данный момент, военным путем деблокировать Азовсталь невозможно. Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно», – написала Верещук.

Детали

По ее словам, сейчас правительство прорабатывает разные варианты.

Ни один из них «не является идеальным», однако правительство ищет не идеальный вариант, а рабочий, отметила вице-премьер.

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«В качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен: Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются», – добавила она.

Напомним

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей "Волина" Волынский призвал весь мир помочь реализовать процедуру “extraction” для украинских военных с завода "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе.