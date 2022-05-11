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Украина предложила россии обмен тяжелораненых защитников «Азовстали» на пленных россиян

Украина предложила россии обмен тяжелораненых защитников «Азовстали» на пленных россиян

КИЕВ. 11 мая. УНН. Украина предложила россии обмен тяжелораненых защитников «Азовстали» на пленных россиян, продолжаются переговоры. Об этом написала вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированной территории Ирина Верещук в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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«Азовсталь. По состоянию на данный момент, военным путем деблокировать Азовсталь невозможно. Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно», – написала Верещук.

Детали

По ее словам, сейчас правительство прорабатывает разные варианты.

Ни один из них «не является идеальным», однако правительство ищет не идеальный вариант, а рабочий, отметила вице-премьер.

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«В качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен: Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются», – добавила она.

Напомним

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей "Волина" Волынский призвал весь мир помочь реализовать процедуру “extraction” для украинских военных с завода "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь
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