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Зеленский провел разговор с Шольцем: речь шла об оборонной помощи, энергетике и санкциях против россии

Зеленский провел разговор с Шольцем: речь шла об оборонной помощи, энергетике и санкциях против россии

КИЕВ. 11 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский провел разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили вопросы оборонной поддержки Украины, взаимодействие в энергетике и усиление санкций против россии. Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter, передает УНН.

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"Провел очередные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора. Ценим высокий уровень диалога с Германией и поддержку в нашей борьбе!" – отметил Зеленский.

Дополнение

Германия намерена передать Украине артиллерийские системы после обучения украинских военных. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Владимир Зеленский
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