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Глава Еврокомиссии: россия - "самая прямая угроза" мировому порядку

Глава Еврокомиссии: россия - "самая прямая угроза" мировому порядку

Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 12 мая. УНН. Поведение россии в Украине и за рубежом является наибольшей угрозой глобальной стабильности, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует CNN, пишет УНН.

Цитата

россия "является сегодня самой прямой угрозой мировому порядку из-за варварской войны против Украины и ее тревожного пакта с Китаем, а также их призыва к новым и очень произвольным международным отношениям", сказала фон дер Ляйен журналистам после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

Детали

Глава Европейского совета Шарль Мишель и фон дер Ляйен находятся в Токио на 28-м саммите ЕС-Япония, во время которого на повестке дня была их поддержка Украины.

"Наше сотрудничество в Украине имеет решающее значение в Европе, но оно также важно в Тихоокеанском регионе, и мы также хотим углубить наши консультации по поводу более упорного Китая. Мы считаем, что Китай должен стать в защиту многосторонней системы, от которой он выиграл в развитии своей страны", — сказал Мишель журналистам.

Мишель также отметил, что "лица, ответственные за военные преступления, должны быть привлечены к ответственности".

Выступая вместе с фон дер Ляйен и Мишелем, Кисида сказал журналистам: "Агрессия россии против Украины поражает самую основу всего международного порядка не только для Европы, но и для Азии, и с ней нельзя мириться".

Дополнение

В ответ на вторжение россии в Украину Япония и Европейский Союз ввели ряд санкций против рф, включая замораживание активов президента владимира путина и членов его семьи.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, война, Урсула фон дер Ляйен
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