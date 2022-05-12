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ОПЗЖ официально прекратила свою деятельность в Верховной Раде

ОПЗЖ официально прекратила свою деятельность в Верховной Раде

КИЕВ. 12 мая. УНН. Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) официально прекратила свою деятельность в Верховной Раде. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует УНН.

Цитата

"Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована! Пятая колонна идёт вслед за хозяйским военным кораблем!" — написал Гончаренко.

Напомним

14 апреля в Верховной Раде объявили о приостановке деятельности ОПЗЖ.

Вкоре в ВР создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В ее состав вошли 25 бывших нардепов от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

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Источник: УНН
Теги: ВР
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