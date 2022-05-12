Новости: Политика
12 мая 2022, 13:19 • Виктория Данильченко • 5835
ОПЗЖ официально прекратила свою деятельность в Верховной Раде
КИЕВ. 12 мая. УНН. Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) официально прекратила свою деятельность в Верховной Раде. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует УНН.
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"Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована! Пятая колонна идёт вслед за хозяйским военным кораблем!" — написал Гончаренко.
Напомним
14 апреля в Верховной Раде объявили о приостановке деятельности ОПЗЖ.
Вкоре в ВР создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В ее состав вошли 25 бывших нардепов от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".
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Источник: УНН
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