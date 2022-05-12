Рада начала работу с выступления премьера Нидерландов. Что в повестке дня

КИЕВ. 12 мая. УНН. Верховная Рада Украины в четверг начала свою работу с выступления премьер-министра Нидерландов Марка Рюттэ. Об этом написал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня Рада собирается на свое заседание. Начали с видеообращения Премьера Нидерландов Марка Рютте», – написал нардеп, обнародовав соответствующее видео.

Детали

По его словам, фактически сегодня происходит продолжение заседания от 3 мая, которое завершили на половине, когда «застряли» в правках к законопроекту №7269 о местном самоуправлении.

Повестка дня сегодняшнего заседания состоит из 16 вопросов:

– 7269 – особенности работы местного самоуправления во время войны // совместным решением отправлено на повторное второе чтение (333 голоса);

– 7264 – упрощение фитосанитарных мер для сельскохозяйственной продукции и агрохимикатов (без правки №7) // в целом (313);

– 7289 – особенности регулирования земельных отношений в условиях военного положения // в целом (290);

– 7284 – социальная защита для сотрудников службы гражданской защиты и предоставление возможности пребывания на службе граждан, не прошедших медкомиссию // за основу;

– 6173 – совершенствование государственного регулирования в сферах электронной идентификации и электронных доверительных услуг // за основу;

– 7251 – порядок упрощенной процедуры расторжения трудового договора во время военного положения // за основу;

– 5371 – дерегуляция и введение договорного режима трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства // за основу;

– 5266 – обновление трудового законодательства о коллективных договорах // в целом;

– 7282 – упрощение строительства сооружений, предназначенных для жизнеобеспечения лиц, лишившихся жилья вследствие войны // в целом;

– 3774 – антирейдерские изменения: предоставление Минюсту права запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы // в целом;

– 7317 – изменения по работе частных исполнителей // в целом;

– 7194 – техническое вето от Президента к закону о порядке конфискации российских активов;

– 7366 – назначение Гайду Александра председателем аграрного комитета ВРУ;

– 7360 – налоговые изменения, которые позволят разблокировать возврат НДС бизнесу // в целом;

– 7249 – об уплате ренты за добытый в стране газ только по факту его реализации // в целом;

– 7371 – утверждение Указа Президента о принудительном изъятии российского имущества.

Напомним

Сегодня политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) официально прекратила свою деятельность в Верховной Раде.