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Рада поддержала указ Президента о принудительном изъятии российского имущества: начнут с "дочек" банков рф

Рада поддержала указ Президента о принудительном изъятии российского имущества: начнут с "дочек" банков рф

КИЕВ. 12 мая. УНН. Верховная Рада поддержала указ Президента о принудительном изъятии российского имущества – начнут с "дочек" российских банков в Украине, сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

Цитата

"Рада утвердила Указ Президента о принудительном изъятии российского имущества. За 334 голоса", - отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Детали

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, предлагается к изъятию (на 31.03.22):

1. Финансовые активы акционерного общества "Международный Резервный банк" – 5 825 881 092 грн

2. Финансовые активы публичного акционерного общества "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" – 4 483 313 425 грн

3. Право требования долга публичного акционерного общества "Сбербанк России" к акционерному обществу "Международный Резервный банк" – 14 889 686 634 грн

4. Право требования долга Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" к публичному акционерному обществу "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" – 934 874 265 грн.

Ранее

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять активы "дочек" российских Сбербанка и "ВЭБ.РФ" (Проминвестбанка) в Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, ВР, банк
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