Рада поддержала указ Президента о принудительном изъятии российского имущества: начнут с "дочек" банков рф
КИЕВ. 12 мая. УНН. Верховная Рада поддержала указ Президента о принудительном изъятии российского имущества – начнут с "дочек" российских банков в Украине, сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.
Цитата
"Рада утвердила Указ Президента о принудительном изъятии российского имущества. За 334 голоса", - отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Детали
Как отметил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, предлагается к изъятию (на 31.03.22):
1. Финансовые активы акционерного общества "Международный Резервный банк" – 5 825 881 092 грн
2. Финансовые активы публичного акционерного общества "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" – 4 483 313 425 грн
3. Право требования долга публичного акционерного общества "Сбербанк России" к акционерному обществу "Международный Резервный банк" – 14 889 686 634 грн
4. Право требования долга Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" к публичному акционерному обществу "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" – 934 874 265 грн.
Ранее
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять активы "дочек" российских Сбербанка и "ВЭБ.РФ" (Проминвестбанка) в Украине.