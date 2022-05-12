Министр обороны Великобритании: Путин должен смириться с тем, что в итоге он проиграл

КИЕВ. 12 мая. УНН. Президенту россии владимиру путину придется столкнуться с реальностью, что его вторжение в Украину провалилось, а также смириться с тем, что в конечном итоге он проиграл. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Вашингтон, сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

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“Только президент пути может знать, где он окажется. Он должен смириться с тем, что в конечном счете он проиграл. Что бы ни происходило в Украине, считаем, что россия сейчас меньшая страна, чем была до этого вторжения”, — сказал Воллес.

Детали

По словам министра, российские вооруженные силы изо всех сил пытаются набрать тягу в новом наступлении на востоке Украины, но ее силы истощены. Он добавил, что Москва предстанет перед трудностями в обеспечении своей армии, в частности, из-за ряда международных санкций.

Уоллес замечает, что на Донбассе русские оккупанты продолжают полагаться на устаревшую тактику: используют тяжелые, часто неточные бомбардировки в сочетании с некоординированным движением сухопутных войск.

“Они (русские военные - ред.) совершают много ошибок, но их реакция – это больше обстрелов, больше жестокости и пушечного мяса”, – сказал он: “У них все еще возникают проблемы с достижением желаемого эффекта.”

Уоллес подытожил, что Британия и дальше будет прилагать усилия, чтобы россия потерпела поражение в Украине. Он считает, что эффективным способом будет продолжение поставки оружия в Киев.

Ранее

Премьер-министр Канады заявил, что мир сделает все возможное, чтобы президент россии владимир путин проиграл войну в Украине.