Шестой пакет санкций ЕС: в ОП ожидают нефтяное эмбарго для рф и расширение "черного списка" россиян

КИЕВ. 12 мая. УНН. В шестом пакете санкций ЕС в отношении рф будет позиция по нефтяному эмбарго. Об этом на брифинге в пятницу сказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига, пишет УНН.



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"Санкции, если брать европейское измерение: мы ожидаем принятия наиболее мощного пакета санкций, шестого пакета. Мы исходим из того, что там будет позиция по нефтяному эмбарго, а также будет существенно расширен ряд персоналий, личностей, россиян, относительно которых будет применены санкции", - сказал Сибига.

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Reuters писал, что ЕС рассматривает уже третью версию санкций с нефтяным эмбарго против рф. Так, Европейская комиссия рассматривает возможность предоставления не имеющим выхода к морю государствам восточной части ЕС дополнительных денег на модернизацию нефтяной инфраструктуры, чтобы убедить их согласиться на эмбарго на российскую нефть.

А Financial Times указывал, что Евросоюз исключил запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против россии.