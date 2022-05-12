Новости: Политика
12 мая 2022, 17:10 • Каролина Гайдук • 10080
Противодействие рейдерству в Украине: ВР приняла новый закон
КИЕВ. 12 мая. УНН. В четверг, 12 мая, на пленарном заседании парламента народные депутаты приняли законопроект №3774 "Об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству". Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет УНН.
Детали
Проектом закона предлагается:
- Вводится проведение отдельных регистрационных действий через портал электронных сервисов.
- Увеличивается срок обжалования регистрационных действий и упрощение требований к самой жалобе.
- Предусматривается обязанность государственного регистратора в случае обнаружения им фактов использования его идентификаторов сообщить о таких фактах.
- Вводится правило о том, что соглашение о расторжении договора аренды земли сельскохозяйственного назначения, по которому арендатором является юридическое лицо, провозглашается по умолчанию значительным, т.е. требует предварительного решения общего собрания участников о предоставлении согласия на его заключение.
- Совершенствуются правила подписания решений общего собрания участников юридического лица, установив, что протокол собрания относительно смены руководителя должен быть подписан участниками, которые голосовали за соответствующее решение и голосов которых достаточно для его принятия.
Напомним
Верховная Рада Украины ранее приняла за основу законопроект №3774 по усовершенствованию механизма противодействия рейдерству.
Источник: УНН
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