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Противодействие рейдерству в Украине: ВР приняла новый закон

Противодействие рейдерству в Украине: ВР приняла новый закон

КИЕВ. 12 мая. УНН. В четверг, 12 мая, на пленарном заседании парламента народные депутаты приняли законопроект №3774 "Об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству". Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет УНН.

Детали 

Проектом закона предлагается:

  1. Вводится проведение отдельных регистрационных действий через портал электронных сервисов.
  2. Увеличивается срок обжалования регистрационных действий и упрощение требований к самой жалобе.
  3. Предусматривается обязанность государственного регистратора в случае обнаружения им фактов использования его идентификаторов сообщить о таких фактах.
  4. Вводится правило о том, что соглашение о расторжении договора аренды земли сельскохозяйственного назначения, по которому арендатором является юридическое лицо, провозглашается по умолчанию значительным, т.е. требует предварительного решения общего собрания участников о предоставлении согласия на его заключение.
  5. Совершенствуются правила подписания решений общего собрания участников юридического лица, установив, что протокол собрания относительно смены руководителя должен быть подписан участниками, которые голосовали за соответствующее решение и голосов которых достаточно для его принятия.

Напомним 

Верховная Рада Украины ранее приняла за основу законопроект №3774 по усовершенствованию механизма противодействия рейдерству. 

Источник: УНН
Теги: ВР, рейдерство
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