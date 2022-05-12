Новости: Политика
12 мая 2022, 17:22 • Виктория Данильченко • 6945
Посольство Армении вернулось в Киев
КИЕВ. 12 мая. УНН. Посольство Армении, которое после вторжения рф переехало на запад Украины, вернулось в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу диппредставительства.
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"Уважаемые соотечественники! Мы рады сообщить, что посольство Армении в Украине возобновило привычную работу в Киеве. Консульский отдел снова будет принимать граждан в Киеве, по ул. Сечевых Стрельцов, 51/50, с 23 мая", — говорится в сообщении.
Напомним
8 мая в Киеве возобновило работу посольство Канады.
Источник: УНН
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