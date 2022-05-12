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Посольство Армении вернулось в Киев

Посольство Армении вернулось в Киев

КИЕВ. 12 мая. УНН. Посольство Армении, которое после вторжения рф переехало на запад Украины, вернулось в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу диппредставительства.

Цитата

"Уважаемые соотечественники! Мы рады сообщить, что посольство Армении в Украине возобновило привычную работу в Киеве. Консульский отдел снова будет принимать граждан в Киеве, по ул. Сечевых Стрельцов, 51/50, с 23 мая", — говорится в сообщении.

Напомним

8 мая в Киеве возобновило работу посольство Канады. 

Источник: УНН
Теги: Армения
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