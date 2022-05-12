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рф пригрозила Финляндии из-за вступления в НАТО

рф пригрозила Финляндии из-за вступления в НАТО

КИЕВ. 12 мая. УНН. россия в очередной раз пригрозила Финляндии "военными шагами" в случае ее вступления в НАТО. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел рф, передает УНН.

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"россия будет вынуждена предпринять соответствующие шаги, как военно-технического, так и иного характера с целью купирования возникающих в связи с этим угроз ее национальной безопасности", – говорится в заявлении.

Кроме того, рф обвинила Финляндию в нарушении ряда международных обязательств. В заявлении российского мид упоминается Парижский мирный договор с 1947 года и соглашение о 1992 году.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего финского коллегу Саули Нийнисте с готовностью подать заявку на вступление в НАТО.

Источник: УНН
Теги: Россия, Финляндия
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