Не прошло и года: в Германии заговорили, что россия использует энергию "как оружие"

КИЕВ. 12 марта. УНН. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в четверг обвинил кремль в использовании энергии "в качестве оружия" после решения российского правительства о введении санкций в отношении 31 иностранной энергетической компании, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Следует сказать, что ситуация приближается к апогею, так что использование энергии в качестве оружия в настоящее время реализуется в нескольких областях», — сказал Хабек журналистам на пресс-конференции в Берлине.

Детали

В четверг Хабек заявил, что Германия сосредоточена на наращивании запасов газа для подготовки к зиме.

"Газовые хранилища должны быть заполнены к зиме, иначе мы окажемся в ситуации, когда нас легко можно будет шантажировать", — заявил вицеканцлер.

Контекст

Накануне правительство россии ввело санкции в отношении группы Gazprom Germania GmBH и еще около 30 иностранных компаний, включая владельца польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Санкции в частности предусматривают запрет на заключение сделок с этими компаниями и находящимися под их контролем организациями.

Напомним

Украина до российского вторжения 24 февраля неоднократно заявляла, что россия использует энергоресурсы в качестве оружия и предмета шантажа.

Однако ни США, ни Германия открыто не дублировали такие заявления.