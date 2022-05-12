Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,85 -0,0190 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт дал прогноз, когда сможет стабилизироваться ситуация на рынке топлива
Эксперт дал прогноз, когда сможет стабилизироваться ситуация на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5265

Зеленский провел разговор с президентом Словакии: поднял вопрос импорта горючего и пригласил в Украину

Зеленский провел разговор с президентом Словакии: поднял вопрос импорта горючего и пригласил в Украину

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Словакии Зузаной Чапутовой поднял вопрос импорта горючего со Словакией и пригласил ее в Украину, передает УНН.

Цитата

"Поговорил по телефону с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Обсудили прогресс Украины по получению статуса страны – кандидата на членство в ЕС. Поддержали усиление санкционной политики. Затронул вопрос импорта горючего со Словакией. Поблагодарил за гуманитарную и оборонную помощь, пригласил в Украину», - написал Зеленский в Twitter.

Дополнение

Президентша Словакии Зузана Чапутова записывала видеообращение к российским солдатам, командировам и "всем тем, кого это касается", и призвала их остановить войну в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Словакия, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.