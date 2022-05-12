Зеленский провел разговор с президентом Словакии: поднял вопрос импорта горючего и пригласил в Украину

КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Словакии Зузаной Чапутовой поднял вопрос импорта горючего со Словакией и пригласил ее в Украину, передает УНН.

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"Поговорил по телефону с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Обсудили прогресс Украины по получению статуса страны – кандидата на членство в ЕС. Поддержали усиление санкционной политики. Затронул вопрос импорта горючего со Словакией. Поблагодарил за гуманитарную и оборонную помощь, пригласил в Украину», - написал Зеленский в Twitter.

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Президентша Словакии Зузана Чапутова записывала видеообращение к российским солдатам, командировам и "всем тем, кого это касается", и призвала их остановить войну в Украине.