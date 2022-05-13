Президент вручил государственные награды и награды 10 медицинским сестрам
КИЕВ. 13 мая. УНН. Во время очередного вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вручил государственные награды и награды 10 медицинским сестрам по случаю профессионального праздника. Об этом сообщает УНН.
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Ежегодно, 12 мая, отмечают Международный день медицинской сестры. По случаю праздника Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды и награды 10 медицинским сестрам:
- Татьяне Тарасенко, Алли Чернец и Людмиле Гусь из Сумской области;
– Вере Целик, Оксане Уманец и Ирине Вернигоре из Чернигова;
– Оксане Баландиной из Луганской области;
– Светлане Клименко и Марии Адаменко из Киевщины;
– Натальи Абашник из Харькова.
Президент подчеркнул, что этот профессиональный праздник десятков тысяч украинок, а также и украинцев – медицинских братьев, которые делают одно из самых главных дел для победы – спасают жизнь людей.
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"От всего сердца я благодарю всех медицинских сестричек, всех медицинских работников и работниц, которые ежедневно и каждую ночь помогают украинцам бороться. И я призываю сегодня всех, кто еще не успел поблагодарить их: сделайте это. И восемь лет войны на Донбассе, и два года пандемии, и третий месяц полномасштабной войны и всю свою профессиональную жизнь они посвящают вам, нам, всем – обществу", - говорится в обращении.
Напомним
Зеленский провел разговор с президентом Словакии: поднял вопрос импорта горючего и пригласил в Украину.