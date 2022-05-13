За время боевых действий с 24 февраля российские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения - Зеленский

КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала полномасштабного вторжения русские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время своего ночного обращения, передает УНН.

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"За время боевых действий с 24 февраля российские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения. Полностью уничтожили 101 больницу. Что это? Это глупость. Это варварство. Это самоуничтожение россии как государства, на которое хотя бы кто-то в мире мог смотреть как на культурную нацию", - говорится в обращении.

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Зеленский назвал российских командиров, отдающих такие приказы, неизлечимо больными. Также заверил, что больницы, которые разрушили оккупанты, все школы, все университеты, которые они разбомбили, все дома, мосты, предприятия – будут восстановлены.

Напомним

Президент вручил государственные награды и награды 10 медицинским сестрам.