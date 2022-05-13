КИЕВ. 13 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Владимир Зеленский анонсировал разговор со студентами Америки и Европы. Об этом сообщает УНН.

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"Готовлюсь продолжить специальные форматы общения с дружескими обществами, в частности со студентами стран-партнеров. Скоро буду обращаться к американским студентам. Также и к студентам стран Европы. Должны распространять наши украинские идеи и разъяснять на всех уровнях, каким именно мы, украинцы, видим жизнь Европы и мира после этой войны. Войны, которая меняет все в мировой политике", - говорится в обращении.

Напомним

Ранее Зеленский пообщался со студентами университетов Франции.

Во время разговора с французскими студентами он заявил, что в Украине официально зарегистрировано более 10 тысяч военных преступлений российских оккупантов.