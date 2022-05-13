Верещук: готовится документ, как пройдет эвакуация с "Азовстали"

КИЕВ. 13 мая. УНН. Эвакуация с "Азовстали" в заблокированном Мариуполе начнется со спасения тяжелораненых, украинская сторона хочет, чтобы был подписан документ, как именно будут эвакуироваться с завода, заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, которую цитирует поздно вечером 12 мая Минреинтеграции, пишет УНН.

В целом, как отмечает чиновник, спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый из них – эвакуация тяжелораненых.

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"Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня (12 мая – ред.) встречаются с россиянами. Провели с ними (МККК – ред.), а также с ООН, переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с "Азовстали", готовимся к подписанию", – объяснила Верещук.

Подробности

По ее словам, на "Азовстали" на данный момент находятся не только бойцы батальона "Азов". Там тоже есть и солдаты и офицеры ВСУ, Нацполиции, пограничники.

"Мы понимаем, что ребят надо спасать!", – подчеркнула Верещук.

Она уточнила, что посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция.

Ранее

Верещук заявляла, что Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых бойцов с "Азовстали".