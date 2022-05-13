ЕС перебрасывает переговоры о нефтяном эмбарго против рф на высший уровень: главы МИД соберутся 16 мая

КИЕВ. 13 мая. УНН. Главы МИД стран ЕС на встрече в понедельник, 16 мая, обсудят нефтяное эмбарго против рф, сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель журналистам в пятницу в Германии на полях встречи глав дипломатии стран G7, пишет УНН.

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"В понедельник будут иметь с этим дело министры иностранных дел. Я представлю новые политические вводные для достижения соглашения. Я уверен, что мы достигнем соглашения. Нам нужно это соглашение – и мы его достигнем. Потому что нам нужно избавиться от зависимости от российского нефти", - сказал Боррель.

Детали

Он подчеркнул, что Запад усилит давление на россию посредством экономических санкций, продолжит работать над международной изоляцией россии, противостоять дезинформации. И также сохранит единство в поддержке Украины.

Дополнение

Reuters писал, что ЕС рассматривает уже третью версию санкций с нефтяным эмбарго против рф. Так, Европейская комиссия рассматривает возможность предоставления государствам восточной части ЕС, не имеющим выхода к морю, дополнительных денег на модернизацию нефтяной инфраструктуры, чтобы убедить их согласиться на эмбарго на российскую нефть.

А Financial Times указывал, что Евросоюз исключил запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против россии.

Большинство стран ЕС поддерживают запрет на российскую нефть в соответствии с новым шестым пакетом санкций, призванным наказать Москву за ведение войны с Украиной. Однако для такого решения нужно единодушие, а Венгрия сопротивляется, будучи самым ярым критиком.