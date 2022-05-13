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Премьер Польши: путин опаснее Гитлера и Сталина. Единственный шанс для россии и мира – "депутинизация"

Премьер Польши: путин опаснее Гитлера и Сталина. Единственный шанс для россии и мира – "депутинизация"

Матеуш Моравецкий

КИЕВ. 13 мая. УНН. Российский диктатор владимир путин опаснее Гитлера и Сталина, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и призвал искоренить его идеологию путем “депутинизации”. Об этом информирует УНН, ссылаясь на The Telegraph.

Цитата

“путин – не Гитлер и Сталин. К сожалению, он более опасен. В своем распоряжении он имеет не только более смертоносное оружие, но и новые средства массовой информации для распространения его пропаганды", - написал Моравецкий в эксклюзивной статье для The Telegraph.

Детали

По мнению премьер-министра Польши, идеология путинского режима, “русский мир”, – это эквивалент коммунизма и нацизма 20-го века, с помощью которой россия оправдывает вымышленные права и привилегии для своей страны. Он отмечает, что эта идеология должна быть полностью искоренена.

“Как когда-то Германия подверглась денацификации, сегодня единственным шансом для россии и цивилизованного мира является “депутинизация”. Если мы немедленно не приступим к этой задаче, то потеряем не только Украину, но и свою душу, и свою свободу, и суверенитет. Потому что россия не остановится на Киеве”, — написал он.

Кроме того, Моравецкий обвинил западных лидеров в том, что они “блаженно забыли” об угрозе со стороны Кремля, тогда как россия в течение последних тридцати лет “вела работы по воскресению демонов истории”. Он добавил, что только Запад может решить, где “остановится” россия.

Ранее

По данным разведки США, путин готовятся к затяжной войне в Украине, и победа россии на Донбассе может не положить конец войне.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Польша, война
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