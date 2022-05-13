Зеленский заявил, что готов говорить с путиным без его посредников

КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично говорить с российским диктатором владимиром путиным, но без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов. Об этом он сказал в интервью итальянскому каналу Rai 1, передает УНН.

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"Что касается переговоров с рф, вопрос усложняется ежедневно, я так считаю, потому что ежедневно оккупируются те или иные небольшие городки, где живут или жили, потому что многие люди покинули свои дома и многие люди были убиты. Именно поэтому усложняется момент относительно возможности переговоров", - рассказал Зеленский.

Детали

По его словам, украинское общество все 8 лет хотело говорить с россией.

"Сейчас общество настроено неположительно к этому. Тем не менее, я, как президент, готов говорить с путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не все дипломатические мосты с россией разрушены.

Также Зеленский сообщал, что возможное уничтожение российскими оккупантами украинских военных и гражданских, остающихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, может поставить точку на любых дипломатических переговорах с российской стороной.

Президент также отметил, что продолжать переговоры с россией нужно для прекращения войны.