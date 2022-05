Великобритания заверила, что будет помогать Украине в войне с рф – Кулеба

КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 мая встретился со своей британской коллегой Элизабет Трасс в Брюсселе. Глава МИД Великобритании заверила, что они будут продолжать помогать Украине в жестокой войне, которую начала россия. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Twitter Кулебы.

Цитата

"Перед министерским заседанием G7 я встретился со своим британским коллегой и другом Лиз Трасс обсудить вопросы стратегического партнерства между Украиной и Великобританией. Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, новых санкциях против россии и способах привлечь рф к ответственности за ее ужасные преступления в Украине", – написал он.

Before G7 ministerial, I met with my UK counterpart and friend @trussliz to discuss the strategic partnership between Ukraine and the UK. We focused on further military aid to Ukraine, new sanctions on Russia, and ways to hold Russia accountable for its heinous crimes in Ukraine. pic.twitter.com/7S6UILJDyq