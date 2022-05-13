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Великобритания заверила, что будет помогать Украине в войне с рф – Кулеба

Великобритания заверила, что будет помогать Украине в войне с рф – Кулеба

КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 мая встретился со своей британской коллегой Элизабет Трасс в Брюсселе. Глава МИД Великобритании заверила, что они будут продолжать помогать Украине в жестокой войне, которую начала россия. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Twitter Кулебы.

Цитата

"Перед министерским заседанием G7 я встретился со своим британским коллегой и другом Лиз Трасс обсудить вопросы стратегического партнерства между Украиной и Великобританией. Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, новых санкциях против россии и способах привлечь рф к ответственности за ее ужасные преступления в Украине", – написал он. 

Напомним 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает решение властей Берлина о запрете украинской символики на мероприятиях 9 мая дискриминационным.

Великобритания должна предоставить британские танки непосредственно Украине, а не занимать их Польше, чтобы Киев получал польские танки советской эпохи.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, война с Россией, Дмитрий Кулеба
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