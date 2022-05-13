В случае принятия пакета санкций ЕС без нефтяного эмбарго путин может праздновать - Кулеба

КИЕВ. 13 мая. УНН. Если шестой пакет санкций ЕС будет принят без нефтяного эмбарго, это будет первый случай, когда единство Евросоюза будет нарушено из-за позиции одной страны. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита G7 на уровне глав МИД, пишет УНН.

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«Мы все с нетерпением ждем развязки драмы в ЕС, связанной с принятием 6-го пакета (санкций – ред.) ЕС. Если этот пакет будет принят без нефтяного эмбарго, я думаю, президент путин может праздновать, потому что это будет первый случай, когда единство ЕС будет нарушено из-за позиции одной страны – Венгрии», - сказал министр.

Детали

По его словам, Украина верит и надеется, что Европейскому Союзу удастся достичь консенсуса.

Также он отметил, что Украина не вмешивается в обсуждение блока с Венгрией.

«Но это критический момент, когда мы увидим, сохранится ли единство ЕС, или оно будет разрушено. И я хотел бы напомнить всем, что президент путин уже много лет пытается достичь именно этой цели - разрушить единство Европейского Союза в его политике по отношению к Украине», - добавил дипломат.

Напомним

Послы ЕС в пятницу, 13 мая, должны провести регулярную встречу, решение о санкциях в отношении россии не ожидается.

Главы МИД стран ЕС на встрече в понедельник, 16 мая, обсудят нефтяное эмбарго против рф.

Reuters писал, что ЕС рассматривает уже третью версию санкций с нефтяным эмбарго против россии. Так, Европейская комиссия рассматривает возможность предоставления не имеющим выхода к морю государствам восточной части ЕС дополнительных денег на модернизацию нефтяной инфраструктуры, чтобы убедить их согласиться на эмбарго на российскую нефть.

А Financial Times указывал, что Евросоюз исключил запрет морской транспортировки нефти из шестого пакета санкций против россии.

Большинство стран ЕС поддерживают запрет на российскую нефть в соответствии с новым шестым пакетом санкций, призванным наказать Москву за ведение войны с Украиной. Однако для такого решения нужно единодушие, а Венгрия сопротивляется, будучи самым ярым критиком.