Страны G7 намерены предоставить Украине финансовую поддержку на 30 млрд евро - Spiegel

КИЕВ. 13 мая. УНН. Страны "Группы семи" (G7) могут предоставить Украине 30 млрд евро финансовой помощи. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источник, пишет УНН.

Детали

По информации издания, на встрече министров финансов G7, которая пройдет в Германии на следующей неделе, планируют согласовать финансовую помощь Киеву в размере около 30 млрд евро.

Сообщается, что эти средства должны быть предоставлены в виде ссуд и грантов, чтобы Украине не пришлось все возвращать.

Дополнение

Bloomberg сообщал, что ЕС планирует миллиардный фонд восстановления Украины.

Также сообщалось, что ЕС рассматривает возможность выпуска общего долга для финансирования долгосрочного восстановления Украины, стоимость чего может составлять сотни миллиардов евро. Ожидается, что Еврокомиссия, исполнительный орган блока, представит план как часть более широкого пакета, направленного на удовлетворение финансовых потребностей Украины, 18 мая. Блок хочет создать платформу со странами "Группы семи", чтобы внести свой вклад в усилия, при этом ЕС будет играть ведущую роль.

Тем временем сегодня верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз предоставит еще 500 миллионов евро военной помощи Украине – что доводит общий объем такой помощи до 2 миллиардов евро.