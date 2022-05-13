Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,42 -0,4359 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Белогоровка стратегически важна для россиян, ведь позволяет действовать в нескольких направлениях – эксперт
Белогоровка стратегически важна для россиян, ведь позволяет действовать в нескольких направлениях – эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7005

Страны G7 намерены предоставить Украине финансовую поддержку на 30 млрд евро - Spiegel

Страны G7 намерены предоставить Украине финансовую поддержку на 30 млрд евро - Spiegel

КИЕВ. 13 мая. УНН. Страны "Группы семи" (G7) могут предоставить Украине 30 млрд евро финансовой помощи. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источник, пишет УНН.

Детали

По информации издания, на встрече министров финансов G7, которая пройдет в Германии на следующей неделе, планируют согласовать финансовую помощь Киеву в размере около 30 млрд евро.

Сообщается, что эти средства должны быть предоставлены в виде ссуд и грантов, чтобы Украине не пришлось все возвращать.

Дополнение

Bloomberg сообщал, что ЕС планирует миллиардный фонд восстановления Украины.

Также сообщалось, что ЕС рассматривает возможность выпуска общего долга для финансирования долгосрочного восстановления Украины, стоимость чего может составлять сотни миллиардов евро. Ожидается, что Еврокомиссия, исполнительный орган блока, представит план как часть более широкого пакета, направленного на удовлетворение финансовых потребностей Украины, 18 мая. Блок хочет создать платформу со странами "Группы семи", чтобы внести свой вклад в усилия, при этом ЕС будет играть ведущую роль.

Тем временем сегодня верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз предоставит еще 500 миллионов евро военной помощи Украине – что доводит общий объем такой помощи до 2 миллиардов евро.

Источник: УНН
Теги: Украина, G7, помощь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.