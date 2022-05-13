В госдуме рф после Украины хотят "денацифицировать" Польшу

КИЕВ. 13 мая. УНН. Заявления властей Польши "толкают" россию к тому, чтобы "поставить ее в очередь на денацификацию". Об этом заявил депутат госдумы россии Олег Морозов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Своими заявлениями о россии, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", — заявил Морозов.

Напомним

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня заявил, что российский диктатор владимир путин опаснее Гитлера и Сталина, и призвал искоренить его идеологию путем “депутинизации”.

Ранее

Ранее депутат московской думы Сергей Савостьянов заявил, что страны Прибалтики, а также Польша, Молдова и Казахстан должны быть "демилитаризованы и денацифицированы" россией.