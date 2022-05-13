Война достигнет переломного момента в августе и закончится к концу года - Буданов

КИЕВ. 13 мая. УНН. Война с россией достигнет переломного момента к середине августа и закончится к концу текущего года. Такое мнение интервью Sky News віразил глава Главного управления разведки минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, пишет УНН.

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"Переломный момент наступит во второй половине августа. Большая часть активных боевых действий завершится к концу этого года. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", - заявил Буданов.

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По его словам, тактика России не изменилась, несмотря на ее продвижение на восток, и Россия несет огромные потери.

Он сказал, что не удивлен неудачами России в войне.

"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда те разрабатываются", - добавил глава разведки.

Ранее

Как писал УНН, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, до 9 мая россия получила стратегическое поражение, теперь Украина входит в новую – длительную – фазу войны.