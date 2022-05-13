Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,42 -0,4359 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Прокурор: расследование показало, что жителей Бучи убивали только за то, что они украинцы
Прокурор: расследование показало, что жителей Бучи убивали только за то, что они украинцы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8955

Война достигнет переломного момента в августе и закончится к концу года - Буданов

Война достигнет переломного момента в августе и закончится к концу года - Буданов

КИЕВ. 13 мая. УНН. Война с россией достигнет переломного момента к середине августа и закончится к концу текущего года. Такое мнение интервью Sky News віразил глава Главного управления разведки минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, пишет УНН.

Цитата

"Переломный момент наступит во второй половине августа. Большая часть активных боевых действий завершится к концу этого года. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", - заявил Буданов.

Детали

По его словам, тактика России не изменилась, несмотря на ее продвижение на восток, и Россия несет огромные потери.

Он сказал, что не удивлен неудачами России в войне.

"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда те разрабатываются", - добавил глава разведки.

Ранее

Как писал УНН, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, до 9 мая россия получила стратегическое поражение, теперь Украина входит в новую – длительную – фазу войны.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.