В Минэкономики назвали шаги по решению проблемы очередей на заправках

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Министерстве экономики Украины назвали основные шаги, которые планирует предпринять Правительство для решения вопроса очередей на заправках. Глава ведомства Юлия Свириденко на заседании Кабмина отметила, что проблема исчезнет, когда будет накоплено достаточное количество остатков операторов, передает УНН.

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“Сегодня у нас есть запасы бензина на 5 дней, и есть запасы дизеля по стране на 3 дня. А у нас, при нормальной бизнес-модели операторов – эти запасы должны составлять 15 дней, по меньшей мере. Когда мы сможем накопить остатки операторов до 15 дней – вопрос очередей снимется сам собой”, – отметила она.

Детали

Министр добавила, что учитывая среднесуточное потребление горючего, которое на сегодняшний день составляет 13 тысяч тонн – власти практически полностью могут направить объем импорта на внутреннее потребление.

Однако есть важный нюанс – это запасы. Министерство разработало план действий на ближайшие недели и месяцы для решения вопроса дефицита горючего.

Первым шагом Свириденко назвала получение поддержки от стран ЕС по поводу гарантированного принятия их портами украинских танкеров, направленных на украинский рынок.

Второе – это изъятие топлива из россии и беларуси, которое арестовано, но были завезено до 24 февраля.

Третье – загрузка в трубопровод нефтепродуктов из Венгрии дизельным горючим, по меньшей мере, 50 тысяч тонн в месяц.

“По уточненному прогнозу, который мы обновили, в мае ожидается потребление 300 тысяч тонн дизеля и 120 тысяч тонн бензина. Мы можем констатировать, что такой объем импорта уже законтрактован украинскими сетями. Главный вопрос – это логистический, вовремя завезти весь объем в Украину”, – добавила министр.

Дополнение

Как писал УНН, Кабинет Министров Украины передаст 172 заправки компании Glusco в управление государственной компании НАК «Нафтогаз».